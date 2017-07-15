В Киеве разоблачили "схему" присвоения более 110 млн грн "Киевского электровагоноремонтного завода"

Следователи Генеральной прокуратуры Украины и оперативники Национальной полиции выявили преступную схему хищения государственных средств должностными лицами ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", счета завода и арестованы.

Как сообщает в субботу департамент защиты экономики Нацполиции Украины, правоохранители выяснили, что в течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победу на тендерах.

"С победителями заключены договоры на поставку запасных частей к подвижному железнодорожному составу, который ремонтируют на заводе. Стоимость данной продукции была завышена на 40-80%. При этом оборудование поставляли из Российской Федерации. Чтобы легализовать средства предприятия проводили бестоварные операции с фиктивными фирмами", - сказано в сообщении.

По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили более 113 млн грн государственных средств.

Сотрудники полиции и прокуратуры 13 июля 2017 года провели 23 санкционированных обыска в офисных и складах государственного предприятия и коммерческих структур, а также по месту жительства фигурантов дела.

"Правоохранители изъяли более 1,5 млн грн, печати субъектов хозяйствования, оружие и финансово-хозяйственную документацию", - сказано в сообщении.

В настоящее время на счета завода и предприятий наложены аресты.

Открыто уоловное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи Генпрокуратуры и оперативники Нацполиции устанавливают должностных лиц госзавода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения.