Силовики проводят обыски в медиахолдинге "Вести"

Силовые службы в пятницу проводят обыск в медиахолдинге "Вести", сообщается на сайте издания "Вести".

"В редакцию газеты "Вести", сайта и радио пришли представители Нацполиции и военной прокуратуры. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована", - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт проведения обыска, отметив, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по преступной организации экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов А.Клименко времен президентства Виктора Януковича.

В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести"

Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года являлось ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.