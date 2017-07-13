Луценко с трибуны Рады вызвал Добкина в Генпрокуратуру

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вызвал народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина в Генпрокуратуру в пятницу, 14 июля.

"Я приглашаю Добкина Михаила Марковича прийти в Генеральную прокуратуру Украины завтра на 14.00. Я надеюсь, что к этому времени суд примет все необходимые решения, которые дадут возможность реализовать решения Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко с трибуны парламента после того, как депутаты дали согласие на привлечение М.Добкина к уголовной ответственности, задержание и арест.

Ранее с трибуны парламента генпрокурор сообщил, что народный депутат (фракция "Народный фронт") Максим Поляков в четверг не явился по вызову в Генеральную прокуратуру для вручения ему подозрения.

В свою очередь, М.Добкин заявил о намерении в пятницу прийти в Генеральную прокуратуру по приглашению генпрокурора.

"Я даю вам гарантию, что я никуда не собирался исчезать и сейчас, тем более, не собираюсь. Я завтра буду в прокуратуре в 14.00", - сообщил М.Добкин журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он спрогнозировал, что прокуратура будет "просить для меня арест и максимальный залог, обосновывая это тем, что я склонен к побегу, что я буду давить на свидетелей".

М.Добкин назвал действия правоохранительных и судебных органов в отношении него "спектаклем".

Депутат также подчеркнул, что все складывается так, как он и предсказывал – "есть задача посадить кого-либо из представителей оппозиции". По его словам, это делается с целью "держать в страхе народных депутатов из коалиции и тех, кто не входит в коалицию".

М.Добкин утверждает, что Генпрокуратура не предъявила никаких существенных доказательств в том, что он совершил противоправные действия.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".

Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.

12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.