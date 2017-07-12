Кабмин намерен уменьшить госзаказ на подготовку в вузах Украины в 2017 на 17% до 212 тыс. человек

Кабинет министров Украины намерен уменьшить государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2017 году почти на 17% по сравнению с 2016 годом до 212 тыс. человек

Согласно проекту решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", общий объем госзаказа планируется установить на уровне 212 тыс. 388 человек, из них подготовку на дневной форме обучения будут проходить 189 тыс. 728 человек.

Объем госзаказа на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" планируется установить на уровне 57,2 тыс. человек; "бакалавр" – 82,2 тыс. человек; "магистр на основании уровня бакалавра" – 62,2 тыс. человек, "магистр на основании полного среднего образования" – 5,9 тыс. человек. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу планируется установить на уровне 4,4 тыс. человек и 468 человек соответственно.

В денежном выражении госзаказ 2017 года составит 23,69 млрд грн, что на 9% больше показателя 2016 года.

Также планируется установить прогнозируемый госзаказ на 2018 год в размере 201,5 тыс. человек, из них 186,5 тыс. человек для подготовки на дневной форме обучения, а на 2019 год в размере 199,2 тыс. человек, из них 180 тыс. человек - на дневной форме обучения.

Как сообщалось, 6 июля 2016 года Кабмин утвердил госзаказ в объеме 272,6 тыс. человек, однако в декабре 2016 года Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в объем госзаказа, уменьшив его до 256,3 тыс. человек.

На образовательный уровень "специалист" набор с 2017 года не проводится.