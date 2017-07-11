События

17:54 11.07.2017

Игра престолов: график выхода серий седьмого сезона

Седьмой сезон культового телесериала "Игры престолов" стартует на канале HBO уже на этой неделе. Премьера первой серии состоится 16 июля 2017 года

Телесериал, созданный по циклу романов писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", впервые вышел на экраны 17 апреля 2011 года. HBO анонсировал продление сериала на седьмой сезон 21 апреля 2016 года за три дня до премьеры шестого сезона.

График выхода остальных серий седьмого сезона также известен: вторую серию будут транслировать 23 июля, третью – 30 июля, четвертую – 6 августа, пятую – 13 августа, шестую – 20 августа. Завершится сезон седьмой серией 27 августа 2017 года.

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Интерфакс-Украина
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