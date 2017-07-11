В жилом секторе Авдеевки вскоре восстановят уличное освещение , а ко Дню Независимости подведут газ

Руководство военно-гражданской администрации г.Авдеевка дало распоряжение местным коммунальщикам начать работы по ремонту системы уличного освещения в темное время суток по ряду улиц, сообщает во вторник днем пресс-центр штаба АТО.

"Так, совсем скоро станет светло на улице: Независимости, Сапронова, Леси Украинки, Донецкой, ул.Коцюбинского, Железнодорожной. Также уличные фонари загорятся по улицам: Степная, Первомайска, Чистякова, Доверия, Тургенева и переулка Шестакова", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

В информации также отмечается, что подведение автономного газа в Авдеевку планируют завершить ко Дню Независимости 24 августа. "Сейчас такие работы начаты. Ранее газоснабжение и электроснабжение шло в Авдеевку из Макеевки, во время интенсивных вражеских обстрелов оно было разрушено", - добавили в пресс-центре.

При этом новая линия электропередач в город была проведена еще в апреле и проблемы с электроснабжением пока в населенном пункте отсутствуют.