ПриватБанк завершает отбор хедхантера для поиска нового главы

Национализированный ПриватБанк, крупнейший банк страны, 11 июля может завершить отбор рекрутингового агентства, которому будет поручено в течение примерно месяца подобрать кандидатуры на пост главы правления банка, сообщила корпоративный секретарь банка Виктория Страхова.

"Мы компанию отбираем - она будет заниматься short list. Пока еще нет решения по отобранному агентству, будет завтра, надеюсь", – написала она на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

В.Страхова уточнила, что агентству по техническому заданию дается на такой отбор четыре недели. "И, скорее всего, у человека (кандидата – ИФ) будет срок завершить дела на текущем месте работы ("пенсионер" вряд ли захочет получить заряд драйва)", – добавила она.

Комментируя сообщения в СМИ, что новый руководителем ПриватБанка может стать немец Райнер Мюллер-Ханке, который в 2009 сменил экс-главу правления ПриватБанка Сергея Тигипко на четыре года на посту руководителя украинского Сведбанка, корпоративный секретарь уточнила, что была рекомендация одной из Международных финансовых организаций рассмотреть его в качестве кандидата на участие в конкурсе. По ее словам, такое предложение было сделано как доказательство того, что есть иностранцы, готовые возглавить ПриватБанк с учетом всей сложности его "наследия".

"2/3 НС (наблюдательного совета – ИФ) до сегодняшнего дня имени немца не знали", – добавила В.Страхова.

По ее словам, предпочтений по национальности нет, а главный критерий - профессионализм и умение держать удар, желательно также владение украинским/русским языками.

Как сообщалось, нынешний глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в конце июня заявил о намерении завершить антикризисную каденцию в банке. По его словам, соответствующее заявление наблюдательному совету банка подано и может быть рассмотрено на его следующем заседании в конце июля.

Экс-министр финансов Украины А.Шлапак был назначен главой правления ПриватБанка в декабре 2016 года, после того как правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.