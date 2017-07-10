Киберполиция получила около 3 тыс. обращений об атаках вируса Petya.A

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по состоянию на 10 июля получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком Petya.A.

“На сегодняшний день в департамент киберполиции обратились уже около 3 тыс. лиц. С официальными заявлениями – уже более 1,5 тыс., из них, около 200 заявлений это государственный сектор, а вся остальная часть - частный сектор", - отметил заместитель начальника департамента киберполиции Геннадий Дубок в ходе "круглого стола" в Киеве.

Он, уточнил, что сейчас расследованием данных инцидентов круглосуточно занимается отдельная группа специалистов, в которой работают и иностранные эксперты.

"На сегодня из тех 1,5 тыс. официальных заявлений, открыто более 800 уголовных производств по ст. 361 УК Украины - Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", - отметил он, добавив, что по остальных заявлениях уголовные производства также будут открыты в ближайшее время.

Как сообщалось, масштабная вирусная атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти произошла 27 июня.