События

17:32 10.07.2017

Киберполиция получила около 3 тыс. обращений об атаках вируса Petya.A

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по состоянию на 10 июля получил около 3 тыс. сообщений от физических и юридических лиц о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком Petya.A.

“На сегодняшний день в департамент киберполиции обратились уже около 3 тыс. лиц. С официальными заявлениями – уже более 1,5 тыс., из них, около 200 заявлений это государственный сектор, а вся остальная часть - частный сектор", - отметил заместитель начальника департамента киберполиции Геннадий Дубок в ходе "круглого стола" в Киеве.

Он, уточнил, что сейчас расследованием данных инцидентов круглосуточно занимается отдельная группа специалистов, в которой работают и иностранные эксперты.

"На сегодня из тех 1,5 тыс. официальных заявлений, открыто более 800 уголовных производств по ст. 361 УК Украины - Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", - отметил он, добавив, что по остальных заявлениях уголовные производства также будут открыты в ближайшее время.

Как сообщалось, масштабная вирусная атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти произошла 27 июня.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина для всех иностранцев введет биометрический контроль

России необходимо вывести войска с Донбасса, прекратить поддержку боевиков и кибератаки

Пострадавший вследствие взрыва дом на Голосеевском проспекте в Киеве не подлежит восстановлению

НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит расследовать источники кибератак

Порошенко: У Украины есть данные об организации РФ кибератаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ

В Запорожье прошла парусная регата

Януковичу назначили государственного адвоката

Неизвестные со стрельбой ограбили предпринимателей на рынке "7-й километр"

Открытие нового офиса представительства НАТО в Киеве состоялось при участии генсека Альянса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9723.html
РЕКЛАМА