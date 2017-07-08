События

10:27 08.07.2017

Онищенко сообщил о предоставлении его матери политического убежища в Испании

Народный депутат Александр Онищенко, скрывшийся от правоохранительных органов Украины, утверждает, что его матери Инессе Кадыровой Испания предоставила политическое убежище.

"Ну вот и все. По маме вопросы сняты. Политическое убежище", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

По версии следствия, мать А.Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

И.Кадырова была объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины - в инкриминируемых статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

30 марта И.Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

19 апреля 2017 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину И. Кадыровой.

4 мая 2017 года стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск А.Онищенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал двух чиновников "Укрзализныци"

Боевики за сутки совершили 22 обстрела позиций сил АТО, 4 военнослужащих пострадали – штаб

Боевики с полуночи 10 раз открывали огонь по украинским позициям, четверо военных ранены

Предотвращенные возле консульства Польши провокации были заказаны спецслужбами РФ

Прокуратура проводит обыски в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Свыше ста участников акций протеста в Гамбурге задержаны полицией - СМИ

В Черкасской области обесточенными остаются 17 населенных пунктов – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве не будет капитального строительства, остров останется рекреационной зоной – Кличко

Восстановлено электроснабжение ряда городов в Луганской области – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Торшеры
РЕКЛАМА