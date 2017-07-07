"Дело Вилкула" пройдет традиционный путь к представлению в Раду

Дело народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула относительно уклонения ним от уплаты налогов находится в Генеральной прокуратуре Украины и пройдет все необходимые стадии к представлению в Верховную Раду о даче согласия на снятие с него депутатской неприкосновенности, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Дело Вилкула" находится в Генпрокуратуре… Департамент в сфере экономики принял его (дело – ИФ) в свое производство, и сейчас оно проходит всю стандартную дорогу для внесения представления в Верховную Раду", - сказал Ю.Луценко журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, в случае, если все будет подтверждено, то "к сожалению, мы снова будем вынуждены встречаться здесь (в комитете Верховной Рады по вопросам регламента – ИФ)".

Ю.Луценко пояснил, что Генеральная прокуратура получила материалы на А.Вилкула от Государственной фискальной службы Днепропетровской области, которая осуществляла проверку и выявила разногласия между официальными доходами, поданными в е-декларации, и настоящими активами.

Как сообщалось, 5 июля 2017 года и.о начальника главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что А.Вилкул в 2015 году не уплатил в государственный бюджет налогов и сборов на 19,6 млн грн.

На своей странице соцсети "Фейсбук" она написала, что ГУ ГФС в Днепропетровской области провело документальную внеплановую проверку А.Вилкула на предмет достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора. "Проверкой данных, отраженных в электронной декларации за 2015 год, установлено превышение средств над общей суммой полученных лицом доходов на 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", - написала она.

По словам О.Томчук, поскольку А.Вилкул имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

6 июля Ю.Луценко заявил о планах подготовить представление о даче согласия парламентом на снятие неприкосновенности с А.Вилкула в связи с выявленными фактами уклонения от уплаты налогов.

В свою очередь, в партии "Оппозиционный блок" заявили, что данная информация О.Томчук о якобы неуплате налогов А.Вилкулом является "попыткой власти уничтожить оппозицию с помощью силовых структур" и потребовали "прекратить политические преследования и наказать чиновников, использующих служебное положение для расправы с оппонентами".