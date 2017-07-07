События

13:48 07.07.2017

Регламентный комитет Рады признал законными представления генпрокурора на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа из БПП Розенблата

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

"Комитет считает, что это представление является законным, мотивированным а также достаточным и обоснованным", - сказал глава комитета Павел Пинзеник относительно первого представления генпрокурора.

Такие же выводы он зачитал и относительно других представлений.

Регламентный комитет поддержал все три представления генерального прокурора, поданные на Б.Розенблата.

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Интерфакс-Украина
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