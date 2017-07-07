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07:33 07.07.2017

Меркель не будет выступать посредником между Трампом и Путиным – СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит себя посредником между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом во время саммита G20, сообщило DW.

Канцлер ФРГ А.Меркель не считает, что на саммите G20 она может выступить в роли посредника между В.Путиным и Д.Трампом, заявила она журналистам в четверг, 6 июля, по прибытии в Гамбург накануне саммита.

А.Меркель объяснила, что ее роль заключается "не в том, чтобы быть посредником, а в том, чтобы вносить вклад" в урегулирование ситуации.

Канцлер ФРГ выразила надежду на то, что диалог в кулуарах гамбургского саммита, возможно, позволит продвинуться вперед в урегулировании сирийского конфликта.

Кроме того, по словам А.Меркель, будут предприняты попытки для сближения позиций Киева и Москвы.

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