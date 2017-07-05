Порошенко: Украина максимально поможет Нидерландам в рассмотрении дела о крушении МН-17

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет максимально содействовать Нидерландам для скорейшего в рассмотрении дела и наказании виновных в катастрофе самолета МН-17 на Донбассе.

"Сегодня правительство Нидерландов объявило решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете Малазийских авиалиний рейса МН-17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов", - говорится в сообщении, размещенном в Фейсбуке президента.

По его словам, "Украина будет максимально содействовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных".

По словам П.Порошенко, такой механизм привлечения к ответственности за совершение преступление был разработан странами-участницами Совместной группы по расследованию этой катастрофы – Австралией, Малайзией, Бельгией, Нидерландами и Украиной.

"Хочу напомнить, что именно Россия заблокировала создание международного трибунала под эгидой ООН. Поэтому верю в справедливость, непредвзятость и объективность нидерландского правосудия!", - подчеркнул глава Украинского государства.

Ранее в среду, 5 июля, агентство "Блумберг" сообщило, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, говорится в сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников.

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Как сообщалось ,"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил, что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с "Боингом", и они будут названы до начала 2018 года.

5 июня команда журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала установку "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17 как "Бук 332" российской 53-й зенитно-ракетной бригады. В обнародованном Bellingcat докладе отмечается, что по наводке одного из пользователей Твиттера удалось обнаружить фотографию, на которой видна маркировка негабаритного груза на "Буке 332", снятая до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

Bellingcat отмечает, что найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии. "Bellingcat удалось установить личность механика и обнаружить несколько его страниц в соцсетях. На одной из этих страниц присутствует фотография "Бука 332", а на другой — две другие фотографии, также присутствующие в альбоме 2015 года", - отмечается в отчете.

Расследователи делают вывод, что данная фотография "практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014". Согласно докладу Bellingcat, зенитно-ракетная установка "Бук", с которой сбили "Боинг", была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – пос. Первомайское, находящийся под контролем пророссийских боевиков.