Виновных в крушении рейса "Малайзийских авиалиний" МН17 засудят в Нидерландах

Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, говорится в сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников.

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщалось, в июне президент Украины Петр Порошенко заявлял, что блокирование российской стороной создания трибунала по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 "Малазийских авиалиний" указывает на ее причастность к катастрофе. Глава украинского государства напомнил, что в последние дни появилась "чрезвычайно важная информация о непосредственных доказательствах участия Российской Федерации в террористической атаке на малазийский самолет".

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил, что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с "Боингом", и они будут названы до начала 2018 года.