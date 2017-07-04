События

09:29 04.07.2017

В Новом Буге разрушилась часть опорной школы

В г.Новый Буг произошло обрушение части опорной школы №1,по предварительным оценкам, здание будет непригодно к началу учебного года 1 сентября 2017г, сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай Савченко.

"Слава Богу, обошлось без жертв, потому что сейчас каникулы. Как мне доложили, здание было сдано в эксплуатацию в конце 70-годов прошлого века, неоднократно там проводили ремонты, а в прошлом году даже за счет субвенции из госбюджета во всем здании были заменены окна", - написал он в своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.

Глава ОГА уведомил, что уже дал соответствующие поручения и в экстренном порядке будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием одного из его заместителей. Члены данной комиссии соберут всю информацию по строительным работам, которые проводились в данной школе: кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы. Также, будут проанализированы риски по дальнейшему разрушению здания.

"Сейчас у меня очень много вопросов к районной власти и к руководству школы, но выводы будем делать после полного анализа того, что произошло. Думаю, что изучить ситуацию и дать свою оценку должны и правоохранительные органы", - написал Н.Савченко.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что "стопроцентно понятно - 1 сентября ученики не сядут за парты этой школы, потому что самое главное - это безопасность детей".

В связи с этим, отметил он, за два месяца, оставшихся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы.

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