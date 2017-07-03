Суд в Италии изберет меру пресечения задержанному украинскому военнослужащему Маркиву

Итальянский суд во вторник, 4 июля, изберет меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелле и его российского коллегу Андрея Миронова вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

"Во вторник, 4 июля, в 10:00 состоится судебное заседание по избранию меры пресечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого В.Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт", Антон Геращенко заявил, задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого В.Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб.

Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах.

МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива. "Он уехал в Италию во время планового отпуска. Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало. Генеральной прокуратурой Украины проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества", - информировали в украинском МВД.

В информации отмечается, что прокуратура города Павия (регион Ломбардия, Италия) начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск, подчеркивают в украинском МВД.