Задержанный в Италии украинский военный Маркив является действующим замкомандира взвода в батальоне Кульчицкого

Задержанный в Италии по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента украинский военный Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Национальной гвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак (координатор батальона им.Кульчицкого).

"Я хочу внести ясность. Он не был в батальоне Кульчицкого, он служит в батальоне Кульчицкого в качестве заместителя командира взвода. Что касается задержания Маркива вообще, то это незаконно", - сказал нардеп в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

По его словам, В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Генеральная прокуратура Украины моментально отреагировала и предоставила итальянским коллегам информацию, о том, что в Украине открыто уголовное производство по факту убийства итальянского журналиста, а также российского журналиста и российского правозащитника.

"Идет расследование опрашиваются свидетели, украинская и итальянская сторона полностью сотрудничают. И только когда он (В.Маркив – ИФ) въехал в Италию, его арестовали… На сегодняшний день его удерживают в городке Павия в тюрьме… Не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что Виталик имеет итальянское подданство", – рассказал нардеп.

А.Антонищак отметил, что В.Маркив имеет "и итальянское подданство, и украинское подданство", так как в малолетнем возрасте он с матерью выехали из Италии в Украину.

По словам нардепа, В.Маркив принимал участие в Революции Достоинства и тогда же он "восстановил свой паспорт и свой украинский статус".

А.Антонищак сообщил, что итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него… и будет "нанимать своего".

Он отметил, что сейчас совместно с украинским Генконсульством в Италии они работают над тем, чтобы В.Маркива отпустили из тюрьмы до суда, а в суде уже будут доказывать его невиновность

Нардеп сказал, что он будет координировать дело В.Маркива по линии дипломатов и консульства в Италии, а народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко будет заниматься силовым боком.

По словам А.Антонищака, сейчас готовится официальное обращение от батальона Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого, а также будет инициирована встреча с итальянским послом.

"Однозначно мы сейчас будем искать общения с послом Италии в Украине, пусть объяснит, почему к Маркиву не пускают наших дипломатов", - сказал нардеп.

По его мнению, если бы итальянская сторона имела какие-то доказательства против В.Маркива, она бы предоставила их Генпрокуратуре Украины, которая расследует дело о гибели журналистов возле г.Славянска, но таких материалов предоставлено не было.

"Кроме того, тогда бы господин Маркив был бы обвялен в международный розыск по линии Интерпола", - сказал А.Антонищак.

Он отметил, что 2 мая 2014 года в 4:00 утра произошел штурм Славянка батальоном Кульчицкого, при участии 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. В одной из спецгрупп, которые находились на горе Карачун, был В.Маркив. И когда заблокировали колонну на мосту, появился представители Russia Today и итальянские журналисты. По словам нардепа, фотокорреспондента не могли убить с горы Карачун, а кроме того, у украинских военных тогда на вооружении не было минометов, а только стрелковой оружие.

Ранее в этот день заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии арестовали украинского военного В.Маркива, которого итальянская сторона подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.