В Италии арестован украинский военный, подозреваемый в убийстве итальянского фотографа в 2014 году на Донбассе

В Италии арестовали бывшего украинского военного Виталия Маркива, который подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи г.Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой г.Павия", - написал Е.Енин на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Он напомнил, что украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии А.Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова.

"В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и тому подобное. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", – отметил Е.Енин.

По его словам, Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины В.Маркива или немедленного его отпустить.

"Стоим на страже законных интересов каждого гражданина, как в Украине, так и за рубежом", - подчеркнул Е.Енин.