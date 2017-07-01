События

14:36 01.07.2017

В Италии арестован украинский военный, подозреваемый в убийстве итальянского фотографа в 2014 году на Донбассе

В Италии арестовали бывшего украинского военного Виталия Маркива, который подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи г.Славянск в мае 2014 года, выдвинутом прокуратурой г.Павия", - написал Е.Енин на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Он напомнил, что украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии А.Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова.

"В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и тому подобное. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", – отметил Е.Енин.

По его словам, Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины В.Маркива или немедленного его отпустить.

"Стоим на страже законных интересов каждого гражданина, как в Украине, так и за рубежом", - подчеркнул Е.Енин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко: мы близки к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A

Боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки

Эстония вступает в полномочия председателя Совета ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе штата Арканзас

Следствие по делу о расстрелах на Майдане планируют закончить в IV кв.-2017 – Луценко

В Николаеве КОРД штурмовал квартиру вооруженных грабителей

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

В ближайшие сутки жара немного спадет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Гейнеры
РЕКЛАМА