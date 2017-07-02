События

21:14 02.07.2017

Собранных доказательств достаточно для снятия неприкосновенности с шестерых депутатов – Луценко

Генеральная прокуратура Украины собрала достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шестерых народных депутатов Украины, представления на которых поданы в Верховную Раду, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить непредвзятых депутатов... В необходимости снятия неприкосновенности и продолжения досудебного следствия", - сказал генпрокурор в интервью 5 каналу в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что в ходе рассмотрения представлений на снятие неприкосновенности будут продемонстрированы документы, виде- и аудиозаписи.

Как сообщалось, генпрокурор направил в парламент представления на лишение депутатской неприкосновенности с Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Михаила Добкина.

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