Задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины похоже на очередную российскую провокацию

Задержание в Италии бойца батальона Национальной гвардии Украины им.Сергея Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в убийстве итальянского фотокорреспондента может быть очередной провокацией российских спецслужб, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"У него живет мама в Италии, он приехал ее проведать и был задержан итальянскими правоохранителями. Заместитель генеральная прокуратура Украины Енин направил официальный запрос с требованием дать объяснения, на каких основаниях его задержали, потому что вся эта история очень дурно пахнет и похожа на очередную российскую провокацию", - рассказал он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Поэтому по его словам, итальянские правоохранители должны предоставить украинской стороне документы, в которых будет четко указано, какие доказательства они имеют о якобы возможной причастности бойца Нацгвардии к гибели гражданина Италии.

"Ми предполагаем, что, скорее всего, это российская провокация. Что российские спецслужбы передали в Италию какие-то надуманные документы, на основании которых итальянцы завели у себя уголовное дело, поскольку в Италии общество хочет знать, кто конкретно ответственный за гибель итальянского журналиста", - сказал А.Геращенко.

"Они (российские спецслужбы – ИФ.) видимо знали, что мама бойца Нацгвардии живет в Италии, что он может приехать туда, и придумали, сфабриковали такое дело ", - отметил нардеп.

По его словам, в этой истории много "несуразностей", так как весной 2014 года фотокорреспондент Италии и российский корреспондент, работавшие на захваченной боевиками территории, погибли в районе Славянска в результате минометного обстрела. В то же время, он подчеркивает, что у батальона им. Кульчицкого в то время в том месте не было на вооружении минометов, из которых можно было бы поразить журналистов.

Ранее в этот день заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии арестовали украинского военного В.Маркива, которого итальянская сторона подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли возле г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия. К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.