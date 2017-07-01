События

14:26 01.07.2017

Луценко: мы близки к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", - сказал Ю.Луценко в интервью проекту "Радио Свобода "Настоящее время", отвечая на вопрос, есть ли какие-то данные по делу Д.Вороненкова.

Генпрокурор также отметил, что не склонен связывать убийство Д.Вороненкова с убийством полковника ГУР Максима Шаповала, машина которого взорвалась 27 июня в центре Киева.

В то же время в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, как отметил Ю Луценко, серьезного прогресса пока не наблюдается.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, убийца – агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, П.Паршов. Служба безопасности Украины проверяет, являлся ли П.Паршов агентом ФСБ России.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Италии арестован украинский военный, подозреваемый в убийстве итальянского фотографа в 2014 году на Донбассе

Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A

Боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки

Эстония вступает в полномочия председателя Совета ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе штата Арканзас

Следствие по делу о расстрелах на Майдане планируют закончить в IV кв.-2017 – Луценко

В Николаеве КОРД штурмовал квартиру вооруженных грабителей

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

В ближайшие сутки жара немного спадет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
звуковая карта в Украине
РЕКЛАМА