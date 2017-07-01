Луценко: мы близки к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", - сказал Ю.Луценко в интервью проекту "Радио Свобода "Настоящее время", отвечая на вопрос, есть ли какие-то данные по делу Д.Вороненкова.

Генпрокурор также отметил, что не склонен связывать убийство Д.Вороненкова с убийством полковника ГУР Максима Шаповала, машина которого взорвалась 27 июня в центре Киева.

В то же время в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, как отметил Ю Луценко, серьезного прогресса пока не наблюдается.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, убийца – агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, П.Паршов. Служба безопасности Украины проверяет, являлся ли П.Паршов агентом ФСБ России.