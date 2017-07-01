События

08:29 01.07.2017

В Авдеевке отсутствует централизованное водоснабжение, прекращено электроснабжение ДФС

Из-за повреждения высоковольтной линии электропередач прекращено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, в результате чего отключено централизованное обеспечение водой г.Авдеевка, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 7.00 электроснабжение ДФС отсутствует.

Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

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Интерфакс-Украина
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