События

09:42 30.06.2017

Площадь пожара в чернобыльской зоне удалось сократить вдвое

На протяжении минувшей ночи площадь пожара в Лубянском лесничестве в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уменьшено с 25 до 12 гектар, сообщается на официальном сайте ГСЧС в пятницу.

"В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале - наблюдаются отдельные ячейки. Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:45 утра 30 июня гашение пожара продолжается.

С 6:00 утра привлечено два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством.

"Привлечение наземных сил усложнено повышением радиационного фона в ячейке горения… Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/год (допустимый 0,08 мР/час)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки в Зоне отчуждения, предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Площадь пожара в четверг достигала 25 га

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Интерфакс-Украина
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