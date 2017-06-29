В чернобыльской зоне горит 25 га леса

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянского лесничества продолжается пожар, площадь которого достигла 25 га, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в четверг.

"29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", - рассказали в ведомстве.

По их данным, по состоянию на 18:00 площадь низового пожара составляет около 25 га с последующим распространением на верховой - площадью около 0,5 га.

К тушению пожара привлечены 102 чел. личного состава и 22 ед. техники, из них от ГСЧС 63 человек личного состава и 11 единиц техники, в том числе вертолет и 2 самолета. Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и г.Киев.