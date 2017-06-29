События

15:36 29.06.2017

СБУ совместно с ФБР США, NCA Великобритании и Европолом работают над проблемой PetyaA

Сотрудники профильного департамента Службы безопасности Украины (СБУ) организовали взаимодействие с партнерскими правоохранительными органами, специальными службами иностранных государств и международными организациями, специализирующимися на кибернетической безопасности с целью отработки путей локализации вредоносного программного продукта PetyaA.

"Специалисты СБУ во взаимодействии со специалистами ФБР США, NCA Великобритании (The National Crime Agency, Агентство по противодействию организованной преступности – ИФ), Европолом, а также ведущими институтами по кибербезопасности, проводят скоординированные совместные мероприятия по локализации распространения вредоносного программного обеспечения PetyaA, окончательного выяснения методов реализации этой акции кибертерроризма, установления источников атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков", - сообщил пресс-центр СБУ в четверг.

В украинской спецслужбе информируют, что уже установлен механизм распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритмы работы.

"В то же время проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы и нарабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса, нейтрализации других негативных последствий этого чрезвычайного происшествия", - сообщили в СБУ.

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