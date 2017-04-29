В Киргизии воскресенье объявлено траурным днем

В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура в связи с погибшими под оползнем, накрывшим шесть жилых домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Как сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

"Трагедия унесла жизни наших граждан, для всего народа Киргизии это тяжелая утрата. Государственными органами проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким", - говорится в тексте указа.

По предварительным данным, при сходе оползня погибли 24 человека.

В соответствии с указом президента, 30 апреля по всей республике и на зданиях дипломатических представительств Киргизии за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Киргизии рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Президент А.Атамбаев поручил правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Огромный оползень объемом миллион кубических метров сошел в 06:40 (03:40 мск) субботы в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. Среди погибших девять детей школьного и дошкольного возраста.