События

12:48 29.04.2017

Двое украинских военных погибли, шестеро ранены за сутки в зоне АТО

Двое украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, подтверждает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вследствие активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро ранены", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

А.Лысенко уточнил, что самые большие потери – в Красногоровке, где погиб один военнослужащий, четверо получили ранения, один из них в очень тяжелом состоянии. Другой военный погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете, еще по одному военнослужащему в результате вражеских обстрелов ранены в Зайцево и Верхнеторецком.

Спикер Минобороны также подчеркнул, что накануне обстановка в зоне АТО обострилась, причем на всех направлениях.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за минувшие сутки боевики 70 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате двое украинских солдат погибли, шестеро были ранены.

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