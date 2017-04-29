Мешки с похищенной у фельдъегерей документацией обнаружены в Борисполе

Мешки с документацией, похищенной во время нападения на сотрудников фельдъегерской службы найдены в Борисполе, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко.

"Сегодня, примерно два часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, а мешки с документацией не вскрывали. Мы их также не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

А.Крищенко отметил, что основной версией, которая рассматривается следствием на данный момент - это ограбление с целью наживы.

Он также рассказал, что уже установлено количество нападавших: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием. Было также установлено откуда прибыли нападающие и на каких машинах скрылись.

Как сообщалось, в пятницу вечером на центральном железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные напали на троих сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.

Злоумышленники нанесли сотрудникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали. В столице введен оперативный план "Сирена".