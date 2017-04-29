В Киеве напали на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав корреспонденцию и два пистолета Макарова

В Киеве на вокзале неизвестные напали на троих сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова, сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"После совершенного правонарушители скрылись с места события на автомобиле", - написала О.Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Злоумышленники нанесли сотрудникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали.

Инцидент произошел в пятницу вечером на платформе центрального железнодорожного вокзала.

По словам потерпевших, нападающие были одеты в черное и имели оружие.

В Киеве введен оперативный план "Сирена". Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия относительно задержания подозреваемых.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.262 (хищение, присвоение оружия) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.