События

10:27 29.04.2017

Тиллерсон предлагает сократить штат госдепартамента более чем на 2 тыс. человек

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обнародовал планы по сокращению штатов Госдепартамента примерно на 2,3 тыс. человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников, эти меры позволят сократить до 26% финансирование госдепа. При этом потенциальные сокращения затронут лишь примерно 3% от 75-тысячного штата ведомства.

Источники отмечают, что предложение Р.Тиллерсона касается, в том числе, процесса найма новых сотрудников, оно направлено на консолидацию как госдепа, так и Агентства США по международному развитию - центрального органа администрации США в области оказания помощи за рубежом, который действует в координации с госсекретарем.

В то же время планы Р.Тиллерсона, почти наверняка, встретят противодействие конгрессменов, отмечает АП.

Ранее в интервью Национальному общественному радио США Р.Тиллерсон заявил о желании реорганизовать госдеп и сделать его работу более эффективной.

"Мы в самом деле хотим изучить процесс, в рамках которого мужчины и женщины - карьерные дипломаты, гражданский персонал, наши посольства - выполняют свою миссию", - сказал госсекретарь.

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