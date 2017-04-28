Отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в пятницу осуществили операцию в Киеве, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН, "1+1").

"28 апреля отстраненному главе ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания. Хирургическое вмешательство произвели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Р.Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает его в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко – ИФ)", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта 2017 года детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сам он вышел из-под стражи.

27 апреля Соломенский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения Р.Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В НАБУ уточнили, что в связи с тем, что 16 марта за него был внесен залог в размере 100 млн грн, суд продлил на два месяца - до 26 июня - ранее возложенные на него обязанности, в частности, ношение средства электронного контроля.