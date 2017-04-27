Прокуратура просит домашний арест киевлянину, пытавшемуся сбыть похищенную книгу "Апостол"

Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении в совершении преступления 35-летнему киевлянину, задержанному при попытке незаконно сбыть книгу "Апостол Деяния и послания", похищенную из Национальной библиотеки Украины им.Вернадського в 2015г.

"По результатам следственных действий лицу, которое пыталось незаконно сбыть старопечатное издание, вручено извещение о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 198 УК Украины (сбыт имущества, полученного преступным путем). Кроме того, в Шевченковский районный суд г.Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщает в четверг Пресс-служба прокуратуры Киева.

В информации отмечается, что в отношении других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на причастность к совершению уголовного преступления. В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатного издания.

Как сообщалось, в мае минувшего года из отдела старопечатной книги Национальной библиотеки им. В.И.Вернадского НАНУ был похищен "Апостол", изданный в Москве в 1564 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.

25 апреля 2017г в помещении ресторана, расположенного на ул.Саксаганского в Киеве, при попытке сбыта старопечатной книги были задержаны трое человек, возможно, причастны к похищению "Апостола". Среди них был киевлянин, который по оперативной информации правоохранителей, планировал проведение встречи с потенциальным покупателем с целью продажи этой книги. Ее стоимость злоумышленник оценил в 2,5млн грн.