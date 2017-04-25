Четверо фигурантов дела о похищении "Апостола" задержаны при "торговле" с полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что старопечатную книгу "Апостол", которую обнаружили во вторник в Киеве в рамках спецоперации, ранее пытались продать в РФ, а в этот вторник "продавцы" попались в момент "торговли" с сотрудниками полиции.

"Уникальная книга "Апостол" возвращена народу Украины! Блестящая операция криминальной полиции. (…) Почти год Департамент криминальной разведки НПУ совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели кропотливую работу по розыску раритета. В том числе было организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей. По имеющейся информации – была попытка продажи книги в Российскую Федерацию", - написал глава МВД на своей странице в "Фейсбуке".

По его данным, четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. "Изначально "продавцы" запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок!" – добавил министр.

Он сообщил, что злоумышленники - члены преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ".

"Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты", - подытожил глава МВД.

А.Аваков утверждает, что этот "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1574 году Иваном Федоровым, была похищена 10 мая 2016 года из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им.Вернадского.

Однако в мае прошлого года в заявлении Национальной библиотеки Украины им. В.Вернадского указывалось, что похищен "Апостол", изданный Иваном Федоровым в Москве в 1564 году.

"Речь идет о московском издании 1564 г., а не о значительно более совершенном "Львовском апостоле", напечатанном Иваном Федоровым в 1574 году. …похищенный экземпляр не имеет никакого отношения к коллекции из резиденции в Межигорье, книги из которой никогда в фонды НБУВ не передавались. Потерянная книга происходит из собрания В.Витта, приобретенного у его потомков для Библиотеки в 1965 году", - говорилось тогда в заявлении библиотеки.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщала, что правоохранители задержали во вторник в Киеве трех человек, которые, возможно, причастны к прошлогодней краже книги "Апостол" из библиотеки им.Вернадского: "Сегодня в одном из ресторанов по ул. Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранительных органов задержаны три человека, предположительно причастные к похищению книги "Апостол" из библиотеки им.Вернадского. Книга, внешне похожую на похищенную старопечатную книгу, изъята на месте происшествия у этих лиц".

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" факт задержания трех людей с книгой, добавив, что работал департамент уголовного розыска и криминальной разведки.

Как сообщалось, в мае минувшего года из отдела старопечатной книги Национальной библиотеки им. В.И.Вернадского НАНУ был похищен "Апостол", изданный в Москве в 1564 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.