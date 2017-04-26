События

19:41 26.04.2017

Фигурант дела о захвате 4 сельхозпредприятий на Днепропетровщине пытался подкупить полицейского

В ходе осуществления расследования незаконного завладения имуществом 4 сельхозпредприятий Днепропетровской области на сумму в 250 млн грн один из основных фигурантов попытался подкупить сотрудника полиции, однако был задержан при передаче части обещанной взятки, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В своей странице в Фейсбук в среду вечером Ю.Луценко отметил, что Департаментом Генпрокуратуры по делам в сфере экономики при оперативном сопровождении Нацполиции осуществляется расследование незаконного завладения корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области, чем нанесен их владельцам ущерб на 250 млн грн.

"В ходе осуществления расследования в этом производстве один из основных фигурантов обратился к работнику полиции с предложением предоставление неправомерной выгоды за то, что последним в рамках расследования уголовного производства не будут предприниматься действия направлены на раскрытие преступления", - написал он.

Как результат, пишет Ю.Луценко, указанного фигуранта задержали при передаче $3тыс. должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. "Обещал еще $15тыс., но уже не сложилось … Светит 8 лет", - добавил он.

Кроме того, по словам генпрокурора, в настоящее время продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

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