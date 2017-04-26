Профсоюзы будут протестовать против проекта Трудового кодекса в четверг в Киеве

Конфедерация свободных профсоюзов Украины и Всеукраинское объединение профессиональных союзов «Демократические профсоюзы Украины» организуют в четверг в центре Киеве акцию протеста против принятия в целом проекта Трудового кодекса (№1658).

«Чтобы не допустить принятие этого позорного Трудового кодекса как закона, мы завтра вместе с патриотическими силами, участниками АТО, патриотами выходим на акцию», - сказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его словам акция начнется в 10:00 четверг с пикета Министерства социальной политики, в ходе которого будут требовать отставки главы ведомства Андрея Ревы. Затем участники протеста проследуют к зданию Кабинета Министров Украины, где продолжат свою акцию.

М.Волынец подчеркнул, что принятый парламентом в первом чтении проект Трудового кодекса разработан в пользу работодателей.

Он раскритиковал содержание документа. В частности возможность для работодателей «передавать» сотрудников другому работодателю без каких-либо территориальных ограничений. Кроме того, глава Конфедерации свободных профсоюзов раскритиковал положения проекта Трудового кодекса, касающиеся условия труда одиноких матерей.

В свою очередь сопредседатель ВОП «Демократические профсоюзы Украины» Дмитрий Филипчук заявил, что организации, выступающие против данного проекта Трудового кодекса, работают с народными депутатами и призывают их не поддерживать этот документ в сессионном зале.

Вместе с тем он добавил, что если он все-таки будет принят в целом, акции протеста охватят всю страну.

По словам Д.Филипчука, принятие такого Трудового кодекса (№1658) ухудшит условия труда для украинцев.

Вместе с тем внефракционный народный депутат Украины Юрий Левченко (член ВО «Свобода») Юрий Левченко подчеркнул, что этот документ «проталкивают» в парламенте с нарушением регламента Верховной Рады.

По его словам, на заседании профильного парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения состоялось «бутафорское» рассмотрение поправок ко второму чтению проекта Трудового кодекса.

Как сообщалось ранее, глава комитета Людмила Денисов (фракция «Народный фронт») сообщила, что комитет рекомендовал проект Трудового кодекса для рассмотрения во втором чтении в сессионном зале.

Вместе с тем на странице проекта №1658 на сайте Верховной Раде сказано, что он готовится на второе чтение, текст документа ко второму чтению и таблица поправок отсутствуют.