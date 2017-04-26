Порошенко и Лукашенко почтили память погибших ликвидаторов чернобыльской аварии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины.
Согласно сообщению государственного агентства "БелТА", его встретил президент Украины Петр Порошенко. Лидеры двух стран почтили память погибших ликвидаторов и возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".
Президенты двух стран в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетят станцию и ознакомятся с ходом строительства нового защитного сооружения над ее реактором.