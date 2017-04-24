События

18:15 24.04.2017

Апелляционный суд оставил под стражей до 12 мая полковника Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Апелляционный суд Киева оставил без изменений определение суда первой инстанции (Шевченковского районного суда Киева) о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 мая полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, подозреваемому в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации.

Как сообщалось, в декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали И.Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

И.Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015г. По словам жены И.Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014г.

5 июля 2016г. И.Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

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