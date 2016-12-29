СБУ сообщила полковнику ВСУ Безъязыкову о подозрении в госизмене

Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, подозреваемому в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации, о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольными российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - цитирует пресс-центр СБУ заместителя начальника Главного следственного управления спецслужбы Виталия Маякова.

На сайте СБУ также обнародована аудиозапись телефонных разговоров подозреваемого (позывной "Дядя Ваня", "Луиз").

По информации СБУ, И.Безъязыков был завербован спецслужбами РФ и назначен заместителем боевика с позывным "63-й" на должность "заместителя начальника отдела сбора и анализа разведывательной информации разведывательного управления ДНР" под руководством генерал-майора ГРУ ГШ ВС РФ С.Дубинского.

Как сообщалось, в середине декабря СБУ задержала И.Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении преступления. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Он взят под стражу. В четверг, 29 декабря, пройдет слушание апелляции защиты на его арест.

И.Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015г. По словам жены И.Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014г.

5 июля 2016г. И.Безъязыков был освобожден из плена боевиков.