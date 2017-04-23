Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции - предварительные данные

Кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон лидирует на первом туре выборов президента Франции с 23,7% голосов, сообщает в воскресенье радиостанция "Франс энфо" со ссылкой на предварительные данные компании "Ипсос".

На втором месте идет кандидат от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен" (21,7%).

Борьбу за третье место ведут кандидат от республиканцев Франсуа Фийон и кандидат левых Жан-Люк Меланшон (оба - около 19,5%).

Газета "Фигаро" со ссылкой на данные опроса компании Kantar Sofres Onepoint сообщает, что Макрон и Ле Пен по предварительным данным заручились поддержкой 23% избирателей.

Фийон и Меланшон делят третье и четвертое место с 19% голосов.