Глава ПА ОБСЕ также настаивает на тщательном расследовании подрыва СММ в ОРЛО и привлечении виновных к ответственности

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен выразила соболезнования родным погибшего при подрыве на мине на неподконтрольной властям Украины территории Луганской области наблюдателя СММ ОБСЕ и присоединилась к заявлению председателя ОБСЕ Себастьяна Курца о необходимости тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

"Наряду со всей семьей ОБСЕ я глубоко опечалена сегодняшними новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. Мои искренние соболезнования выходят в семью жертвы, и я надеюсь, что пострадавший получит полное и скорейшее выздоровление. Я также подтверждаю заявление действующего председателя ОБСЕ Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечении виновных к ответственности", - цитирует К.Муттонен пресс-служба ПА ОБСЕ в воскресенье.

Как сообщалось, 23 апреля около 10.17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. В пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что при подрыве на мине автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин Великобритании, а гражданка Германии получила контузию.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Президент Украины Петр Порошенко и глава украинского МИД Павел Климкин также призвали к расследованию этого преступления, привлечению к ответственности виновных, и подчеркнули необходимость обеспечения безопасности и свободы действий патрулей СММ.

Тщательно расследовать трагический инцидент с сотрудниками специальной СММ ОБСЕ на Донбассе призвал и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Тщательно расследовать трагический инцидент с сотрудниками специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе призвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.