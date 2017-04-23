Климкин: трагедию с авто ОБСЕ в ОРЛО нужно тщательно расследовать, а патрулям – обеспечить безопасность и свободу действий

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семье и сотрудникам погибшего при подрыве на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области наблюдателя СММ ОБСЕ и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и свободы передвижения членов СММ.

"Выражаю соболезнования семье погибшего и всей команде СММ ОБСЕ. Раненым будем оказывать всю необходимую медицинскую поддержку", - написал П.Климкин в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что "необходимо максимально тщательное расследование трагедии с авто СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечение безопасности СММ и свободы действий согласно мандату".

Как сообщалось, около 10.17 воскресенья в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При этом ряд СМИ со ссылкой на боевиков сообщают о ранении трех работников СММ ОБСЕ. Также сообщается, что при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии.

Пришиб - село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется "ЛНР". Село расположено на правом берегу реки Северский Донец. К северу от населённого пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.