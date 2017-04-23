Порошенко: Подрыв патруля ОБСЕ в ОРЛО должен быть расследован, виновные – наказаны, а безопасность и их свобода действий – гарантированы

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования близким погибшего при подрыве на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области наблюдателя СММ ОБСЕ, осудил и призвал к расследованию этого преступления, а также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и свободы действий патрулей СММ.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении, обнародованном в официальной странице П.Порошенко в Фейсбук в воскресенье.

Глава Украинского государства подчеркнул, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. "Поручил министру иностранных дел (Павлу Климкину – ИФ) быть в постоянной координации с ОБСЕ", - добавил П.Порошенко.

"Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - подчеркнул президент Украины.