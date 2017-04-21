События

05:02 21.04.2017

Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за перестрелку в Париже

Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку в Париже, в результате которой погиб один полицейский, сообщает французская газета "Фигаро".

По данным издания, вскоре после атаки "Исламское государство" по своим пропагандистским каналам распространило информацию о том, что атаку совершил террорист из Бельгии.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое ранены. Стрелявший убит. В связи с инцидентом перекрыта часть центра города, закрыты три станции метро. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент Франции Франсуа Олланд назвал атаку террористической.

ВАЖНОЕ

МВД Франции опровергло гибель второго полицейского в результате стрельбы в Париже

Мартыненко вручено сообщение о подозрении, в пятницу суд рассмотрит избрание ему меры пресечения - НАБУ

Два украинских военных погибли в результате вражеского обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки

Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн

Экс-нардеп Мартыненко задержан и доставлен в НАБУ для процессуальных и следственных действий

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. директора "Артемсоль" назначена замдиректора по финансовым вопросам

В перестрелке на Елисейских полях в Париже пострадали двое полицейских

Установлена личность стрелка с Елисейских полей

Боевики продолжают интенсивные обстрелы из запрещенного вооружения – СЦКК

ИГ взяла на себя ответственность за атаку на Елисейских полях

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА