События

09:58 19.04.2017

Литовские офицеры обучат украинских военнослужащих

Литовские инструкторы отправились в Украину для обучения украинских военнослужащих, сообщает Минобороны прибалтийской республики в среду.

Как указало Минобороны, "в составе группы - военнослужащие батальона им. Князя Вайдотаса, штаба мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), представители подразделений логистики и разведки".

В течение около трёх месяцев они будут заниматься обучением украинских военнослужащих в Учебном центре международных миротворческих сил на полигоне Яворив в Львовской области, информирует военное ведомство.

По его данным, в Украине литовские офицеры и утер-офицеры примкнут к возглавляемой США многонациональной программе подготовки украинских военных, а также будут проводить их индивидуальную и коллективную подготовку, примут участие в стрельбах.

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