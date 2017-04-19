Литовские офицеры обучат украинских военнослужащих

Литовские инструкторы отправились в Украину для обучения украинских военнослужащих, сообщает Минобороны прибалтийской республики в среду.

Как указало Минобороны, "в составе группы - военнослужащие батальона им. Князя Вайдотаса, штаба мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), представители подразделений логистики и разведки".

В течение около трёх месяцев они будут заниматься обучением украинских военнослужащих в Учебном центре международных миротворческих сил на полигоне Яворив в Львовской области, информирует военное ведомство.

По его данным, в Украине литовские офицеры и утер-офицеры примкнут к возглавляемой США многонациональной программе подготовки украинских военных, а также будут проводить их индивидуальную и коллективную подготовку, примут участие в стрельбах.