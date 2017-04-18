Папа на покое Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива

Папа на покое Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива и компанией гостей из родной ему Баварии, сообщает в понедельник официальное издание Святого Престола "Оссерваторе романо".

На фотографиях, опубликованных изданием, Бенедикт XVI запечатлен с кружкой пива в компании гостей, среди которых его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, также пивший пиво.

Папе на покое среди прочего подарили корзинку с разными подарками, в которой также были немецкие сосиски.

Бенедикт XVI родился 16 апреля 1927 году в южной Германии, но так как в этом году его день рождения совпал с Пасхой, его поздравили днем позже.