СМИ: попытка запуска в Северной Корее ракеты потерпела неудачу
Попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету окончилась неудачей, сообщают СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сказали, что попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету потерпела неудачу", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что КНДР "попыталась запустить ракету, тип которой не определен, из района портового города Синпхо на восточном побережье страны".
В свою очередь Вооруженные силы США заявили, северокорейская ракета взорвалась при пуске, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.
Отмечается, что тип ракеты пока неизвестен.