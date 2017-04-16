События

08:17 16.04.2017

СМИ: попытка запуска в Северной Корее ракеты потерпела неудачу

Попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету окончилась неудачей, сообщают СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сказали, что попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету потерпела неудачу", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что КНДР "попыталась запустить ракету, тип которой не определен, из района портового города Синпхо на восточном побережье страны".

В свою очередь Вооруженные силы США заявили, северокорейская ракета взорвалась при пуске, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

Отмечается, что тип ракеты пока неизвестен.

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