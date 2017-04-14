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14:32 14.04.2017

Нарушений прекращения огня на Донбассе на прошлой неделе стало меньше на 17% - СММ ОБСЕ

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине констатируют уменьшение случаев нарушения прекращения огня на Донбассе на уходящей неделе.

"За прошлую неделю, мы можем отметить, что количество зафиксированных СММ нарушений прекращения огня уменьшилось на 17%, если сравнивать с позапрошлой неделей", - сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в пятницу в Киеве.

По его словам, снижение насилия зафиксировано на всех горячих точках Донбасса, за исключением некоторых районов - Донецкий аэропорт, Авдеевка и Ясиноватая, на которые попадает почти половина всех случаев нарушения прекращения огня.

"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаи применения реактивных систем залпового огня в этом районе", - сказал А.Хуг, добавив, что уменьшилось и количество потерь среди гражданского населения.

Вместе с тем, по его словам, наблюдатели зафиксировали увеличение количества вооружения, которое размещено с нарушением договоренностей об отводе.

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