События

13:50 14.04.2017

НСТУ в сотрудничестве с EBU продолжает подготовку к Евровидению и обещает незабываемый праздник музыки

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ - укр. Національна суспільна телерадіокомпанія України) как вещатель-организатор конкурса Евровидение-2017 заявляет, что в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом (ЕВС, EBU) продолжает подготовку к этому мероприятию, а позицию России в выборе участницы расценивает как желание создать негативную информационную атмосферу вокруг конкурса.

"НСТУ, в тесном сотрудничестве с ЕВС, продолжает активную подготовку к Евровидению-2017. Всего за несколько недель Украина радушно поприветствует гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - говорится в официальном заявлении вещателя-организатора в пятницу.

В НСТУ подчеркнули, что отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает: целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины также напомнила, что официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участницы от РФ Юлии Самойловой. В то же время украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, не нарушавшего законодательство Украины, однако российская сторона оставила свое решение неизменным.

Ранее EBU заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017.

"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время проведения конкурса", - говорится в официальном заявлении EBU.

В Европейском вещательном союзе с сожалением констатируют, что оба предложения были отклонены "Первым каналом", кроме того, он отказался транслировать конкурс.

"Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", - подчеркивается в заявлении.

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