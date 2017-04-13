В "Национальном корпусе" заявляют о непричастности своих активистов к погромам банкоматов российских банков

В партии "Национальный корпус" заявляют о непричастности своих активистов к погромам банкоматов российских банков в Украине.

"Мы понимаем, почему это делается. Война на востоке нашей страны продолжается, и каждый день в сводках мы видим, что есть раненые и погибшие. А российские банки продолжают свою работу в Украине. Мы возобновили свой протест, и это многим не нравится", - сказал первый замглавы партии Назар Кравченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя появившееся в Интернете видео, на котором видно, как молодые люди в масках бросают камни в окна отделения банка, предположительно "Сбербанка", обливают банкоматы бензином и поджигают их при помощи фаеров.

В то же время, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты "Национального корпуса" 4-й день продолжают акцию протеста возле центрального отделения украинской "дочки" Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской. Около десятка молодых людей разместились в четырех агитационных палатках, установленных напротив входа в банк. Они общаются между собой и ведут себя мирно.

Правопорядок обеспечивает такое же количество представителей Нацгвардии. Рядом припаркован полицейский автобус.

Банковское учреждение ведет работу в обычном режиме, желающие беспрепятственно проходят внутрь отделения.