События

08:41 13.04.2017

Пожаром в Балаклее уничтожено боеприпасов на $1 млрд - Пашинский

В результате пожара на военном складе неподалеку города Балаклея Харьковской области пожаром было уничтожено боеприпасов на $1 млрд, рассказл в эфире "5 канала" глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Балаклея - это не первое, например Богдановка, которая была 10 лет назад, когда неделю взрывалось. Мы от Советского Союза унаследовали миллионы тонн боеприпасов. В этих боеприпасах есть те, которые уже не пригодны, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить: те, которые нам нужны, хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны, должна быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения", - отметил С.Пашинский.

"В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе это допустить", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

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